Während die Jungen und Mädchen der Sungai Soi Schule in der malaysischen Großstadt Kuantan über einer nationalen Schulprüfung schwitzten, hatte ein zufälliger Besucher andere Dinge im Sinn. Ein Tapir hatte offenbar die Früchte eines auf dem Schulhof stehenden Jackfruchtbaumes erspäht, für die Säugetiere mit dem markanten Rüssel eine Leckerei wie für Schulkinder ein dick belegtes Pausenbrot. Doch ach – als der hungrige Waldbewohner den Baum erklomm, um sich an den süßen Früchten zu laben, verführte ihn seine Gier wohl zur Unachtsamkeit und er stürzte vom Ast direkt in den engen Abwasserkanal der Schule. Ein Kater wäre wohl behände aus dem Gefängnis gesprungen, doch dieses ausgewachsene Männchen wog zwischen 200 und 250 Kilo und konnte sich nicht selbst aus seinem engen Verlies befreien. Das übernahmen Rettungskräfte, sie benötigten dafür geschlagene sechs Stunden und hatten schließlich Erfolg. Der Tapir hatte lediglich eine Schürfwunde am Rücken, konnte aber ohne Verzug wieder in seinen Dschungel entlassen werden. Ob die Kinder der Sungai Soi Schule, die aufgeregt die Rettungsaktion verfolgten, ihre Prüfung nachholen müssen, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall haben sie eine Erinnerung fürs Leben.