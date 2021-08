„Zottel, du Idiot, hör auf mit der Scheiße.“ So lautete 1981 der erste Satz des Duisburger „Tatort“-Kommissars Horst Schimanski, großartig gespielt von Götz George. Damals regte sich die deutsche Spießerrepublik auf: So redet doch kein Kommissar. Heute ist „Schimmi“ längst Kult und salonfähig auch bei Ordnungshütern. Die Stadt Duisburg hat nun zur Pflege eines nationalen Kulturerbes den Film-Dienstwagen des Ermittlers im Knitterparka, einen Citroën mit dem Kennzeichen DU-S 69, gekauft. Sein erster Einsatz war bei der traditionellen Vereidigung von 414 Jung-Bullen (pardon, aber so hätte das der Schimmi gesagt), also von 414 angehenden Polizistinnen und Polizisten (jetzt isses korrekt) in einem stillgelegten Roheisen-Werk. Die Festrede hielt NRW-Innenminister Herbert Reul – vor der Rostbeule. Schimmi hätte ihm zugerufen: Was quatschst du mich so blöd an, du Spießer, nur weil ich ’ne Fahne hab?