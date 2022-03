Sie sind groß, grau und rundlich – und gelten als gefährdete Art: Rund 7500 Seekühe leben vor der Küste Floridas. Die Meeressäuger ernähren sich vor allem von Seegras. Davon finden sie aber seit einiger Zeit immer weniger. Schuld daran ist laut den örtlichen Naturschutzbehörden die Verschmutzung der Meere durch die Landwirtschaft, Kläranlagen und Abwasser aus den Städten.

Der Nahrungsknappheit versuchen die Wildhüter Abhilfe zu schaffen – mit 55 Tonnen Kopfsalat, finanziert von über 1000 Spendern. Ausgeteilt wurde das Grünfutter laut der Nachrichtenagentur AP am Kühlwasserablauf eines Kraftwerks. Dort halten sich die Seekühe im Winter gerne auf – immerhin ist das Wasser dort warm.

Dringend nötig ist die Fütterung offenbar: 1100 Seekühe sind vor der Küste Floridas im vergangenen Jahr gestorben, die meisten davon an Unterernährung. Bis Ende Februar dieses Jahres waren es bereits 375 – und damit mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum 2020.

Wenn das Wasser im Frühjahr wieder wärmer wird – so hoffen die Wildhüter – verteilen sich die Seekühe in anderen Regionen, wo sie mehr Nahrung finden. Das Problem ist dann aber noch nicht aus der Welt geschafft. Damit die Tiere in Zukunft wieder ihr Grundnahrungsmittel genießen können, hat der Staat Florida im vergangenen Jahr acht Millionen Dollar ausgegeben. Mit ihnen werden mehrere Projekte zum Wiederaufbau der Seetangbestände finanziert. Eine Sofortlösung können diese allerdings auch nicht bieten.