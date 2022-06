Wer mit dem Auto nach Ostfriesland in den Urlaub fährt, der wird womöglich einem ungewöhnlichen Straßenschild begegnen, das auf eine ebenso ungewöhnliche Sportart hinweist: dem Boßeln. Dabei geht es darum, eine Kugel über eine festgelegte Strecke mit möglichst wenigen Würfen zu befördern. Der Boßelsport, der seinen Ursprung im Klootschießen hat, entwickelte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Ausbau befestigter Straßen und wurde seit der Gründung des „Friesischen Klootschießerverbandes“ 1902 sogar zu einem echten Breitensport. Und weil das Boßeln in Ostfriesland eben Volkssportart ist, gibt es auch Wettkämpfe und Meisterschaften mit allem Drum und Dran.

Das ist aber nicht der einzige ungewöhnliche Sport, den die Ostfriesen ausüben. So gibt es neben dem erwähnten Klootschießen, bei dem bleigefüllte Holzkugeln nach einem Anlauf über eine Rampe weit geschleudert werden, unter anderem auch noch das Pultstockspringen. Ursprünglich nutzten die Friesen aus vergangener Zeit den Pultstock, um einen Wassergraben zu überqueren. Heute ist die Sportart mit den drei bis vier Meter langen Stäben, die in die Mitte des Wassergrabens gesteckt werden, um sich so auf die andere Seite zu schwingen, eine beliebte Touristenattraktion. An den Wettbewerben, die jährlich veranstaltet werden, können auch Neulinge ihr Können zeigen. Also: Wenn es das nächste Mal Richtung Norden in den Urlaub geht, warum statt Radfahren nicht einfach mal Pultstockspringen oder Boßeln?