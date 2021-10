Die Räucherfigur „Bundeskanzlerin Angela Merkel“, die im August von der Genossenschaft Seiffener Volkskunst in einer Startauflage von 300 Stück angeboten wurde (die RHEINPFALZ berichtete), hat sich zum Verkaufsschlager entwickelt. Binnen kurzer Zeit waren die Exemplare ausverkauft, nach Angaben der Genossenschaft gibt es bereits rund 3500 Vorbestellungen auf künftige Produktionen. Nun sind in China Plagiate der Merkel-Puppe aufgetaucht, die im Erzgebirge, der Heimat der traditionellen Räuchermännchen, kritisiert werden. Beim Vergleich zwischen Original und Kopie fielen den fleißigen Sachsen die oberflächliche Bauweise, falsche Farbgebung und unsaubere Verarbeitung des fernöstlichen Plagiats auf. Im Erzgebirge setzt man auf feine Handarbeit. Der Rauch steigt unter dem Kurzhaarschnitt der Kanzlerin auf, die Blazer gibt es in rosa, lila und türkis. Und die Hände sind zu einer Raute geformt.