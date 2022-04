In Zeiten vor Tinder und Parship war bei der Partnersuche Kreativität gefragt. Jennifer Coleman und Janet Blankley, zwei Teenager aus dem Osten Englands, suchten 1966 per Flaschenpost nach potenziellen Freunden. „Ich bin 15, sehe nicht schlecht aus, habe lange, wellige kastanienbraune Haare und bin 1,63 Meter groß“, schrieb Janet. Jennifer verfasste eine ähnliche, handgeschriebene Botschaft. In einer verkorkten Flasche warfen die Freundinnen ihre Gesuche in die Flussmündung. Interessierte Jungen zwischen 16 und 18 Jahren sollten ihnen zurückschreiben – und natürlich ein Foto mitschicken.

Von Erfolg gekrönt war die Idee nicht: Erst knapp 56 Jahre später ist die Flasche in der Mündung des Flusses Humber, nicht weit von ihrem Ursprungsort entfernt, wieder aufgetaucht. Tracey Marshall und ihre Tochter Charlotte fanden sie beim Müllsammeln verdeckt unter Schlamm und Schilf. Fotos der Briefe veröffentlichten sie auf Facebook. Auf diesem Weg meldete sich Jennifer Coleman bei den Finderinnen.

Sie ist mittlerweile 71 Jahre alt und lebt seit 1973 in Australien, wo sie als Kinderkrankenschwester arbeitete. Dass die Flasche mit ihren Briefen so lange fast an der gleichen Stelle liegen blieb, fand sie „urkomisch und unglaublich“. Geheiratet hat sie nie, aber die große Liebe hat sie auch ohne die Hilfe der Flaschenpost gefunden. „In meinen 50ern habe ich einen Mann aus Birmingham kennengelernt. Wir hatten eine wunderbare Beziehung, aber er ist leider vor vier Jahren gestorben“, sagte sie der englischen Zeitung „Metro“.

Ihre Freundin von damals hat sie nach der Schulzeit aus den Augen verloren. „Ich würde Janet so gerne wiedersehen und erfahren, wohin ihr Lebensweg geführt hat“, sagt Coleman. Familienmitglieder von Janet Blankley haben sich nach dem Fund der Flasche ebenfalls gemeldet. Ihnen zufolge lebt die Seniorin immer noch in ihrer Heimatstadt Grantham.