Er ist zehn Meter lang und 1400 Kilo schwer: der Praterwal. Nun ist der mächtige Meeressäuger umgezogen, in seine neue Heimat, das Wien Museum am Karlsplatz. Sie sehen, die Geschichte spielt in Österreichs Hauptstadt, einer der schönsten und wunderlichsten Metropolen dieser wunderbaren Welt. Und sie geht so.

Seit 1783 war das Gasthaus zum Walfisch auf Stadtplänen zu finden. Es stand im Wurstelprater, dem bekannten Vergnügungsviertel der Donaumetropole. Vor über 60 Jahren, 1951, fand Maria Benke, eine junge Absolventin der Akademie für Angewandte Kunst, dass ein Beisel mit diesem Namen auch einen Wal brauche. Aus Kupferblech und Holz entwarf sie eine Skulptur, die nicht nur durch ihre Größe beeindruckte. In der Dunkelheit leuchteten die Augen des Wals blau, und von Zeit zu Zeit blies er zur Gaudi der Gäste eine Wasserfontäne in die Luft.

So wurde der Praterwal neben dem Riesenrad eine der Attraktionen der Vergnügungsmeile. Doch ach, vor knapp zehn Jahren war das Gasthaus zum Walfisch endgültig aus der Zeit gefallen und wurde abgerissen. Den Besitzer des Abbruchunternehmens dauerte jedoch der arme Wal. Er transportierte das Tier auf sein Firmengelände und lagerte es dort. Einige Praterwirte entsannen sich Jahre später der einstigen Vorzeigeskulptur und beratschlagten, wie der Wal zu neuem Leben erweckt werden könne.

Am Ende wurde beschlossen, das große Tier dem Wien Museum als Schenkung zu übergeben. Das Haus am Karlsplatz pflegt sein Profil als ein urbanes Universalmuseum mit einem breiten Spektrum an Sammlungen und Ausstellungen von Wiener Stadtgeschichte über Kunst und Mode bis zur Alltagskultur. Das soll das richtige Ambiente für das einstige Pratermaskottchen werden.

Nachdem der Praterwal im Depot des Museums restauriert und auf Vordermann gebracht worden war, trat er in der vergangenen Woche die Reise in sein neues Domizil an. Das Wien Museum wird derzeit umgebaut und aufwendig saniert, die Eröffnung ist für 2023 vorgesehen. Dann wird das Kupfertier allein von seiner Größe her eines der spektakulärsten Objekte der ständigen Sammlung sein, gut sichtbar aufgehängt in der Eingangshalle. Ob der Wal dort auch Wasser speit?