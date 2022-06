Zur Urlaubszeit gehört wie das Kofferpacken auch unvermeidlich die Abwesenheitsnotiz im beruflichen E-Mail-Account. Wem „Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ab dem 20. Juni wieder im Büro erreichbar“ aber zu langweilig ist, der kann das Verfassen der Abwesenheitsmail outsourcen – an Pferde in Island. „Outhorse your Email“ nennt sich das Angebot der isländischen Tourismusbehörde, die damit mehr Touristen ins Land locken will. Die sollen dann in Ruhe abschalten und die Schönheit der Insel genießen, ohne ständig nachzuschauen, ob der Chef oder die Kunden womöglich wichtige Nachrichten geschickt haben.

Auf visiticeland.com können sich angehende Urlauber eines von drei Islandpferden mit all seinen Qualifikationen aussuchen. Das soll dann auf einer überdimensionierten Tastatur auf der Weide eine individuelle Nachricht stampfen. Zur Auswahl stehen Litla Stjarna Frá Hvítarholti, die laut der Tourismusbehörde schnell tippen kann, aber auch gerne mal ein Nickerchen macht, Hrímnir Frá Hvammi, der mit Durchsetzungsvermögen, Effizienz und glänzendem Haar überzeugt, und Hekla Frá Þorkellshóli, die als freundlich gilt und sich mit Schlagworten aus der Firmenwelt bestens auskennt.

Die mit den Hufen getippten Nachrichten dürften für den Menschen größtenteils unverständlich sein. Aber wer kann schon von sich behaupten, dass er seine Mails von Pferden beantworten lässt? Über 8000 Personen sollen das Angebot schon in Anspruch genommen haben.