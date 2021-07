Eine junge Frau posiert auf einer Brücke in einem Hochzeitskleid – ja und? Die Sache wäre nicht der Erwähnung wert, wenn das Kleid nicht aus einem ganz besonderen Stoff wäre und die Zeiten nicht ebenfalls außergewöhnlich wären. Model Jemima Hambro steht auf der Millenium Bridge in London in einer Robe, die von Designer Tom Silverwood aus über 1500 weißen Corona-Schutzmasken entworfen wurde. Vorgeführt wurde es am sogenannten „Freiheitstag“, an dem in England alle pandemiebedingten Beschränkungen aufgehoben wurden – auch jene für Hochzeitsfeiern. In Schottland sind jetzt immerhin 200 Gäste bei Trauungen zugelassen. Silverwood wollte mit seiner Kreation aber auch darauf hinweisen, dass auf der Insel jede Woche rund 100 Millionen Masken aus Einweg-Kunststoff einfach weggeworfen werden.