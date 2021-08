Papst Franziskus heißt ja eigentlich Jorge Mario Bergoglio und ist Argentinier. Wir Deutschen erinnern uns gerührt an die Szene, als die beiden Pontifexe Franziskus und Benedikt im Jahre des Herrn 2014 gemeinsam das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien anschauten. Seine Leidenschaft für das Kicken hat Bergoglio, als dessen Lieblingsverein der eher unbekannte Klub Atlético San Lorenzo de Almagro gilt, auch in seinem hohen Amt nicht verloren. Und so stellte er sich am vergangenen Mittwoch lächelnd wie ein kleiner Bub in der Audienzhalle im Vatikan an einen Tischkicker und spielte gegen einen unbekannten Rom-Pilger. Von wem das Geschenk stammt, ist unbekannt. Wir wünschen dem Papst, dass er – anders als 2014 – diesmal gewonnen hat. Und wenn er dereinst abberufen wird, darf er sich freuen, im Himmel gegen einen Landsmann zu kicken. Schließlich ist die Hand Gottes auch Argentinier.