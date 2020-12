Weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, ein Café mit Tischen und Stühlen, Straßenbänke, die zum Verweilen einladen: Auf den ersten Blick scheint Cossack ein herrliches Ferienziel an der australischen Küste des Indischen Ozeans zu sein. Doch der 1300 Kilometer nördlich von Perth gelegene Ort ist verlassen. Seit 70 Jahren ist Cossack eine Geisterstadt.

Nachdem die Perlenindustrie abzog und ein größerer Hafen im Norden gebaut wurde, vereinsamte die Stadt. Heute pflegt nur noch Hausmeister Rhys Osterlund die leeren Gebäude und Straßen. Dem Paradies für Outdoor-Liebhaber und Abenteurer will die westaustralische Regierung nun wieder neues Leben einhauchen. Der Plan ist, Investoren zu finden, die Cossack in ein Urlaubszentrum umwandeln. Berichte sprechen bereits von Öko-Hotels, Cafés, Galerien und kostengünstigen Campingplätzen.

Potenzial hat der Ort gewiss – auch wegen der charmanten und gut erhaltenen Kolonialarchitektur. Darunter sind ein historisches Postamt, ein Zollgebäude, eine alte Polizeistation mit Gefängnis, ein Laden und ein Gerichtshaus, in dem heute ein kleines Museum untergebracht ist, das Besucher umsonst besichtigen können. Zwei Aussichtspunkte öffnen den Blick auf eine idyllische Küste mit herrlichen weißen Sandstränden.

Cossack hat zudem eine vielfältige, wenn in Teilen auch sehr traurige, indigene Geschichte. Denn wie an so vielen anderen Orten waren Aborigines, die australischen Ureinwohner, dort den Gräueltaten der weißen Kolonialherren ausgesetzt. In den Anfangstagen der Perlenindustrie wurden selbst indigene Kinder dazu gezwungen, nach Perlen zu tauchen.