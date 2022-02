Wer sich über Janny Sikazwe lustig macht, zeigt, dass er keine Ahnung hat. Von den mörderischen Temperaturen an Kameruns Atlantikküste. Dort steigt das Thermometer oft auf 40 Grad – bei einer Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent. Hier tropft der Schweiß nicht. Er fließt.

So auch beim Spiel im Afrikanischen Fußballcup zwischen Tunesien und Mali in der Küstenstadt Limbe. Die Begegnung startete um 14 Uhr, was allein schon ein Verbrechen ist, und zog sich bei erbarmungsloser Hitze bis zur 85. Minute hin. Zu diesem frühen Zeitpunkt pfiff Schiedsrichter Janny Sikazwe das Match ab.

Inzwischen wissen wir, dass der Unparteiische sein letztes Stündlein gekommen sah. „Bereits beim Aufwärmen war klar, dass das nicht gut gehen konnte“, erzählte Sikazwe bei seiner Rückkehr nach Sambia. „Wir versuchten zu trinken, aber das Wasser löschte den Durst nicht. Meine Sprühdose, die Kopfhörer und die Pfeife brannten vor Hitze, ich hätte sie am liebsten weggeworfen.“ Doch weil man als Schiedsrichter darauf getrimmt sei, „wie ein Soldat zu sein“, kämpfte sich Sikazwe durch. Bis zur 85. Minute, als er gerade noch genug Luft für zwei finale Pfiffe hatte.

Davon wollten die Tunesier allerdings nichts wissen. Sie lagen 0:1 zurück und gaben dem Schiedsrichter erregt zu verstehen, dass sie noch fünf Minuten Zeit zum Ausgleich hätten. Sikwaze ließ sich breitschlagen. Es folgten die schlimmsten Minuten seines Lebens. „Ich habe schon Kollegen gesehen, die zu einem Match ins Ausland reisten und in einem Sarg zurückkamen: So stellte ich mir auch meine Heimkehr vor. Ich stand kurz vor dem Koma.“ Da tat Sikwaze, was jeder vernünftige Mensch in seiner Lage getan hätte: Er pfiff erneut ab. 17 Sekunden vor Ablauf der 90 Minuten.

Die Reaktion der Tunesier fiel nun noch erhitzter aus. Sie rückten dem Unparteiischen auf die kochende Pelle, der Coach drehte ihm sogar den Arm um, damit er einen Blick auf seine Armbanduhr werfe. Doch Janny Sikazwe befand sich bereits in einem entrückten Zustand: „Ich hörte Stimmen und Lärm, ich wusste aber nicht, woher sie kamen.“ Endlich wurde er von Ordnungskräften in die Kabine geleitet – nur um zu erfahren, dass die Verantwortlichen für das Match eine Nachspielzeit angeordnet hatten. Zum Glück Sikazwes wollten nun aber auch die Tunesier nicht mehr: Sie blieben trotzig in ihrer Kabine.