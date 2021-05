Neuwerk ist eine Insel in der Nordsee, zwölf Kilometer vor der Küste bei Cuxhaven. Anders als Lummerland hat die Insel keine zwei Berge, nicht mal einen einzigen, keine Tunnel und keinen Eisenbahnverkehr. Wer auf Neuwerk will, der fährt mit einem von Pferden gezogenen Wattwagen oder mit dem Trecker eines Bauern. Denn die Insel liegt im Wattenmeer, und bei Ebbe gelangt man – na ja, nicht gerade trockenen Fußes, aber doch mit Gummistiefeln oder barfuß durch den Matsch auf das Eiland. Wanderer sind zweieinhalb Stunden unterwegs; wer auf dem Kutschbock sitzt, ist eine Stunde früher da.

Doch jetzt ist Neuwerk in Gefahr, abgehängt zu werden. Schuld daran ist das Duhner Loch, und es ist so bedrohlich, wie es klingt. Das Duhner Loch ist ein Priel, wie die Wasserläufe im Wattenmeer genannt werden, es verbindet die Weser mit der Mündung der Elbe und konnte bislang bei Niedrigwasser problemlos durchquert werden. Doch die Strömung hat das Duhner Loch zu einem wahren Abgrund werden lassen. 30 Ausfalltage habe es im letzten Jahr gegeben, sagt Christian Griebel, der Inselwart auf Neuwerk ist und damit so was wie König Alfons der Viertelvorzwölfte auf Lummerland. Urlauber wollen aber planen können, gerade Corona-Genervte, weiß der Inselwart. „Wenn die Insel nicht erreichbar ist, buchen sie im nächsten Jahr woanders.“

Deshalb haben die Neuwerker in der abgelaufenen Woche die Weltpresse zu einer spektakulären Aktion eingeladen. In dramatischen Bildern, die ein wenig an die Flüchtlingstrecks am Haff in Ostpreußen 1945 erinnern, demonstrierten die Insulaner, dass ihnen und ihren treuen Gäulen auch bei Ebbe das Wasser bis zum Hals steht. Denn der Fremdenverkehr auf Neuwerk ist ein reger: 100.000 Binnenländer treibt es sommers hinter den Horizont. Auf Neuwerk finden sie 170 Gästebetten, einen Campingplatz und ganz Romantische kuscheln sich auf 240 Schlafstellen in Strohlagern.

So soll es wieder werden, barmt das Inselvolk. Und weil der Staatssekretär im niedersächsischen Umweltministerium beim Zug der Verzweifelten zugegen war, keimt nun Hoffnung im Priel. Der Mächtige aus Hannover stellte eine Lösung in Aussicht, eine umweltfreundliche bauliche Maßnahme, wie es im Politikersprech heißt. Bis Anfang 2022 soll die zuständige Behörde einen Plan erarbeiten. Die Neuwerker hoffen jetzt, dass das alles nicht so lang dauert wie die Corona-Impferei. Sonst könnte die Nabelschnur zum Festland nur noch Wunderlok Emma knüpfen, mit Jim Knopf und Lukas am Steuer.