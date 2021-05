Heiratsanträge werden oft an außergewöhnlichen Orten gestellt. Um ihre Liebste zu beeindrucken, tauchen Männer mit der Dame ihres Herzens in die dunkelsten Tiefen der Ozeane oder kraxeln auf schwindelerregende Bergeshöhen, wo sie ein Ringlein aus dem Rucksack zaubern.

Nun werden die großen Liebeserzählungen um eine romantische Facette erweitert: Am Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv haben der 30-jährige Medizinstudent Juval und seine 29-jährige Kommilitonin Jael zwischen Bandscheibenvorfällen und Blinddarmdurchbrüchen ihre gegenseitige Zuneigung entdeckt und beschlossen, fortan gemeinsam durch die Fährnisse des Lebens zu operieren. Und weil Juval die Magie von Orten kennt, drapierte er sein Ringlein dort, wo zwar nicht die Kardiologen, wohl aber die Poeten die ewige Liebe verorten: direkt im Herzen. Zum Amor mit dem Pfeil wurde eine Simulationspuppe für Chirurgen.

Ein Video zeigt das traute Paar in grünen Operationskitteln beim Untersuchen der Puppe. Als Juval das Unterpfand von Jaels Leidenschaft entdeckt, stößt sie einen spitzen Schrei aus, weiß sie doch sofort, was damit gemeint ist. Ihr Freund fällt auf die Knie und spricht von einem „symbolischen Moment“. Er erklärt seiner Angebeteten, der Ring sollte „tief im Herz-Kreislauf-System stecken, denn du bist mir ins Herz eingedrungen, ich liebe dich und will mit dir eine Familie gründen“. Die Frau in Grün entledigt sich geschwind ihres OP-Handschuhs, damit der Verlobte ihr den Ring an den Finger stecken kann. Beide fallen sich glücklich in die Arme.

Klappe, liebe Leserinnen und Leser. Ende des Rosamunde-Pilcher-Films in Ihrer heutigen RHEINPFALZ am SONNTAG. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann desinfizieren sie noch heute. Gut nur, dass der angehende Arzt im Anatomiekurs so gut aufgepasst hat. Denn wenn er das Herz mit dem Darm verwechselt hätte, dann wäre das echt sch ... gewesen.