Als 2018 ein Erdbeben das idyllische Lombok erschütterte, war die Zerstörung verheerend. Über 500 Tote, rund 90.000 eingestürzte Gebäude, darunter viele Schulen. Nicola und Duncan Ward von der Hilfsorganisation Classroom of Hope bauten mit der Hilfsorganisation Pelita 23 Containerschulen für 4000 Kinder. Doch das war keine dauerhafte Lösung. „Ich fing an, nach neuen Technologien zu recherchieren“, berichtet Duncan Ward. Er entschloss sich, mit dem finnischen Startup Block Solutions zusammenzuarbeiten, das Ziegelsteine aus recyceltem Plastik produziert.

Sie bestehen je zur Hälfte aus Kunststoff und Fasern, erklärt Markus Silfverberg von Block Solutions. Für den Kunststoff wird altes Plastik recycelt, für die Fasern kann ausgediente Kleidung verwendet werden. „Es ist eine klassische Kreislaufwirtschaft, bei der Materialien und Produkte so lange wie möglich recycelt werden und der Lebenszyklus so verlängert wird“, sagt der Finne. Die Idee entwickelte er nach einem Erdbeben auf Haiti. Vier Jahre tüftelte der Bauingenieur an dem Konzept. „Ich baute schon als Kind gerne mit Lego und ich liebe die Einfachheit von Ikea.“ Dies sei der Ursprung der Technologie gewesen. Am Anfang startete er mit dem 3-D-Drucker, heute produziert eine kleine Fabrik in Finnland Ziegel für rund 3000 Gebäude pro Jahr.

Die meisten Ziegel wiegen weniger als ein halbes Kilo, der größte ist 60 Zentimeter lang und drei Kilo schwer. Damit der Bau auch bei einem Sturm stabil genug ist, werden Stahlverstrebungen eingezogen. Das fertige Gebäude ist elastisch und vor allem leicht“, sagt Silfverberg. „Sollte es bei einem sehr schweren Erdbeben doch einstürzen, dann würde man wahrscheinlich mit einer leichten Verletzung davonkommen.“

Die erste Schule wurde in der Ortschaft Taman Sari auf Lombok gebaut. Anfangs seien die Einwohner skeptisch gewesen, berichtet Nicola Ward. „Viele fragten, was das denn eigentlich sei, als sie die Ziegel sahen.“ Doch dann hätten alle beim Bau mitgeholfen. Zudem sei das Legen der Ziegel einfach. „Sobald der Boden geebnet ist, lassen sich die Ziegel darauf wie Lego zusammenstecken“, bestätigt Duncan Ward. „Ein Hausrahmen lässt sich innerhalb eines Tages bauen, ein Klassenzimmer in fünf oder sechs Stunden.“ Die Schule in Taman Sari war innerhalb von sechs Tagen fertig.