Die 39-jährige Stephanie Badura kümmert sich in „Stevie's Hundesenioren-Hospiz“ gemeinsam mit ihrem Partner Frank Lebok um alte, kranke und psychisch geschädigte Hunde und bietet ihnen in Heideblick im Landkreis Dahme-Spreewald ein liebevolles Zuhause.

Wie viele Hundehospize es in Deutschland gibt, ist nicht klar. Eine Statistik dazu gibt es laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nicht. Laut Deutschem Tierschutzbund ist die Rolle der Hundehospize aber sehr wichtig als Unterstützung für die Tierheime, die eh schon überlastet seien. Anders als in Tierheimen werden im Hospiz keine Hunde vermittelt, sondern in ihren letzten Tagen versorgt und begleitet. Auch Baduras Hundehospiz arbeitet mit Tierheimen zusammen, um den unvermittelbaren Vierbeinern einen Gnadenplatz zu ermöglichen.

Seit 2014 betreibt Badura ihr Hospiz. Neben einem riesigen Garten und dem Futterlager für Frischfleisch und Dosenfutter gibt es eine Quarantänestation. Sie sei eine von mehreren Vorgaben des Veterinäramts gewesen. Einschläfern könne sie die Hunde niemals selbst. „Ich versuche, die Distanz zu behalten, aber das ist jedes Mal, wie wenn ein Kind stirbt“, sagt sie. Der enge Austausch mit Tierärzten und Tierschützern sei wichtig, um den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann ein Tier erlöst werden sollte.

Die Betreuung im Hunde-Hospiz kostet Zeit – und Geld. Badura startet den Tag morgens um halb 7 und geht um 23 Uhr wieder ins Bett, wie sie schildert. Dazwischen ist der Tag mit Gassirunden, Putzarbeiten, Fütterung, Verarzten, Bürozeit und ihrer Teilzeitstelle voll. Im Hinblick auf steigende Kosten kämpft auch sie mit Existenzängsten: „Ich wünsche mir, dass ich noch mit allen Hunden Weihnachten feiern kann und wir nächstes Jahr noch existieren können.“