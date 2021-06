Partha Saha, ein 39-jähriger indischer Fernsehmechaniker, hat ein Motorrad gebaut, bei dem Fahrer und Sozius in meterweitem Abstand zueinander sitzen. Dazu kaufte er bei einem Schrotthändler ein altes Motorrad, baute den Motor aus und zersägte die Maschine in zwei Teile, die er dann mit einer ein Meter langen Stange verband. Mit dem batteriebetriebenen Gefährt fährt er seine Tochter in der Corona-Zeit zur Schule. Der Bus, sagt er, sei jetzt viel zu voll.