Stell’ dir vor, es ist Sommer. Stell’ dir vor, es ist heiß, sehr heiß. Stell’ dir vor, du hast Tiere, die haben Hunger. Aber der Boden ist trocken, zu trocken. Und dann stell’ dir vor: Nun musst du den Tieren das Futter geben, das eigentlich für den Winter gedacht war. Ziemlich doof, oder? Das alles ist Ulf Allhoff-Cramer (Foto) im Jahr 2018 passiert. Er ist Bio-Bauer mit einem Hof bei Detmold. Auf den Hitze-Sommer 2018 folgten die heißen Jahre 2019 und 2020 und dann hatte er genug. In dem Video „Warum verklagst du Volkswagen, Ulf?“ erklärt der Landwirt warum er jetzt mithilfe von Greenpeace gegen den Autoriesen aus Wolfsburg vor Gericht zieht. Er verklagt den Autokonzern auf Unterlassung der übermäßigen Emissionen von Kohlendioxid, wie das Landgericht Detmold in dieser Woche mitteilte. Mit dem Verkauf klimaschädlicher Autos würde VW die Klimakrise beeinflussen und damit auch die zukünftigen Erträge des Bio-Bauern, so die Begründung des Landwirts und der Umweltschutzorganisation. „Wir sind weltweit auf einem ganz schlimmen Weg“, sagt der Bio-Bauer in seinem Video. Gerade die Bauern und Bäuerinnen auf der ganzen Welt würden die Weltklimaerhitzung an „allen Ecken und Kanten spüren. Sie ist einfach existenzbedrohend für uns“, so sein eindringlicher Appell. Wir müssten mit der Natur wieder Frieden schließen und aufhören gegen die Natur einen Krieg zu führen – der Bio-Bauer ist wild entschlossen, die Erde zu schützen. Der VW-Konzern hat die Klage übrigens als „unbegründet“ zurückgewiesen.