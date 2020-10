Wer mal in einem saugroßen Schweinestall gewesen ist oder in einem Geflügelzuchtbetrieb, kennt den mitunter stechenden, jedenfalls wenig erbaulichen Geruch, der um die Tierleiber wabert. Zwei Osnabrücker Tüftler wollen das ändern. Farmerscent nennt sich das Start-up von Jung-Landwirt Victor Große Macke (sic!) und Alexander Grunwald, das frische Landluft in den Stallmief bringen soll. Die beiden haben einen elektronisch gesteuerten Zerstäuber entwickelt, der verschiedene Kombinationen ätherischer Öle hauchfein in die Atmosphäre der Tierunterkunft nebelt. Derzeit läuft ein Probebetrieb auf zwölf Höfen. Erfinder und Anwender erhoffen sich durch das angenehmere Odeur, dass die Tiere aufatmen und dadurch entspannen können, was sich insgesamt vorteilhaft auf ihre Gesundheit auswirkt. Und auch die Züchter finden es dufte, dass sie nun mehr Lavendel schnuppern und weniger Ammoniak.