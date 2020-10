Es fährt ein Zug nach Nirgendwo, heißt es in einem Schlager aus alten „Hitparade“-Zeiten. Nicht ganz so alt ist die Idee, in Sachsen an der Straße zwischen Pulsnitz und Kamenz einen Radweg zu bauen, doch immerhin schon seit 20 Jahren ist er nie über das Planungsstadium hinausgekommen. Bevor aber gar nichts geschieht, fangen wir schon mal mit dem Bau eines Bahnübergangs an, dachten sich die Straßenbürokraten vor zehn Jahren und errichteten eine nagelneue Querung der Bahngleise für Fußgänger und Radfahrer samt automatischer Schranke und Ampel. Sobald ein Zug naht, senkt sich zuverlässig die Schranke und das Licht der Ampel schaltet auf Rot. Sicherheit muss schließlich sein, auch wenn mangels Anschluss kein Radfahrer und kein Wanderer an dem Bahnübergang wartet.

Der Bau der Geisteranlage verschlang laut Bund der Steuerzahler 30.000 Euro, jedes Jahr kommen Wartungskosten in vierstelliger Höhe hinzu – doch der Bahnübergang steht immer noch einsam in der Landschaft. Wer soll ihn auch nutzen, wenn der Radweg immer noch nicht fertig ist ... Die Fußgänger und Radfahrer ficht das wahrscheinlich wenig an, schließlich können sie die Gleise in nur 50 Meter Entfernung bequem auf der Autostraße queren.

Der sächsische Schildbürgerstreich war bereits Thema der Satiresendung „extra 3“ und ist einer der stillen Stars im diesjährigen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. Seit 48 Jahren listet die Organisation dort skurrile Fälle von Steuerverschwendung auf, sodass Bürger an Einzelfällen nachlesen können, wie ihr Geld verschwendet wurde.

In diesem Jahr sind in dem Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds etwa 100 Einzelfälle aufgeführt. Neben dem Geister-Bahnübergang bei Kamenz wären beispielsweise zu nennen: der neue, 680.000 Euro teure Einsatzwagen für die Feuerwehr in Eschborn, der leider für die Straße vor der Feuerwache um mehrere Tonnen zu schwer war und deshalb nach einigen Jahren mit einem Verlust von fast 240.000 Euro wieder verkauft werden musste. Oder die Sanierung der historischen Napoleonsbrücke im niedersächsischen Gifhorn, die für 200.000 Euro wieder begehbar gemacht wurde. Das Wasser unter der Brücke ist allerdings nur noch ein Tümpel, an dem schon längst ein moderner Spazierweg vorbeiführt.