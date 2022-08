Philippinen:

Schule nur für einen Tag

Sie hatten sich so auf den Unterricht gefreut, die Kinder der San Juan Grundschule in Pasig auf den Philippinen. Wegen der Corona-Pandemie waren die Schulen des südasiatischen Inselstaates seit März 2020 für den Präsenzunterricht geschlossen, so lange wie in kaum einem anderen Land der Erde. Am Montag ging es endlich wieder los – und am Dienstag schlossen die meisten Schulen wieder, zumindest auf der Hauptinsel Luzon. Ursache war der Tropensturm Ma-on mit sintflutartigem Regen. Einfach Pech.