Er sinkt und sinkt und sinkt: Der Pegelstand im Rhein. Ein bisschen Regen trägt zu einer kleinen Entspannung bei, aber die Sache ist eindeutig: der Sommer war und ist zu trocken. Jetzt, wo der Rhein so niedrig ist, kommt das eine oder andere Verborgene zum Vorschein, wie hier in Uedesheim in Nordrhein-Westfalen ein Schiffswrack, das normalerweise unter Wasser liegt.