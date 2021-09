Straßenbahn-Fahrer haben’s schwer. Schließlich sollen sie nicht nur auf den Verkehr achten. Sondern sich auch um Dinge kümmern, für die sie gar nicht richtig zuständig sind – zum Beispiel darum, ob Passagiere sich an die Corona-Regeln halten. Wenn Bedienstete in Ludwigshafener und Mannheimer Linien maskenlose Kundschaft erspähen, dann, so will es das Betreiber-Unternehmen RNV, haben sie eine automatisierte Ansage mit Hinweisen zu den Seuchenschutz-Vorschriften abzuspielen.

Individuelle Durchsagen

Doch am Samstag entschied sich ein entnervter Straßenbahn-Fahrer beim Anblick eines Maskenmuffels für ein anderes Vorgehen. Ehe der bullig gebaute Passagier am Ludwigshafener Rathaus-Center ausstieg, wurde er mit zwei individuell formulierten Lautsprecher-Durchsagen gewürdigt. Doch dass sein Verhalten „respektlos“ und „verantwortungslos“ ist, war ein Vorwurf, den der junge Mann ungerührt an sich abperlen ließ. Woraufhin der frustrierte RNV-Mitarbeiter in einer dritten Kurzansprache grundsätzlich wurde.

Kritik an Sitznachbarn

Er führte aus: dass die Kundschaft ihren Unmut immer lauthals kundtut, wenn eine Bahn mal zwei Minuten zu spät kommt. Und dass es umso merkwürdiger sei, dass nun kein Sitznachbar dem Mundnasenschutz-Verweigerer die Meinung geigt. Was ja irgendwie auch wahr war. Doch andererseits kann ein Straßenbahn-Fahrer in so einem Fall auch einfach Ordnungshüter alarmieren. Die sind nämlich dafür zuständig, sich um solche Dinge zu kümmern – im Gegensatz zu den Passagieren.