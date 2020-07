Liebe Leserinnen und Leser, möchten Sie eine Western-Stadt besitzen und dort ihr eigener Sheriff sein? Legen Sie 7,5 Millionen US-Dollar (etwa 6,67 Millionen Euro) auf den Tresen des Saloons und das Wildwest-Städtchen gehört Ihnen.

Vor dem Kauf sollten wir Ihnen aber fairerweise noch sagen, dass Ihre Westernstadt nicht in den Rockies steht, sondern in Ruatiti, einer Hügellandschaft im Zentrum der Nordinsel Neuseelands. Aber sonst ist alles wie bei Lucky Luke. Die Mellonsfolly Ranch wurde 2006 detailgetreu von John Bedogni, einem Cowboy-Enthusiasten und Geschäftsmann aus der sechs Autostunden entfernten Großstadt Auckland, nach ihrem im Jahr 1860 im US-Bundesstaat Wyoming gebauten Vorbild errichtet: mit einem Boardwalk, einem Sheriffbüro und einem für scharfe Drinks und Billardpartien lizenzierten Saloon samt hölzerner Schwingtüren.

Bisher wurde die Mellonsfolly Ranch von Rob Bartley, einem Hersteller von Aluminiumteilen für die Autoindustrie, gemanagt. Sie diente als Resort für zivilisationsmüde Möchtegern-Revolverhelden und naturverliebte Trapper. Man musste allerdings bei Überfällen so erfolgreich gewesen sein wie Jesse James oder Calamity Jane, um sich eine Auszeit in Wildwest gönnen zu können: Ein Zimmer in Miss Nancy Anns Hotel mit den kupfernen Badewannen gab’s ab 5000 Dollar aufwärts. Pro Nacht.

Nun kommt das Geisterstädtchen bei Sotheby’s unter den Hammer. Zwar ist es für Ausländer nicht leicht, Grundbesitz in Neuseeland zu erwerben. Doch wer mindestens 6,4 Millionen US-Dollar im Land investiert, erhält einen Türöffner, genannt „Investor 1 Residence Visa“. Geht doch!