Zu verkaufen:

Das Schloss von Sudel-Ede

Ein Renaissanceschloss mit Orangerie in bester Lage an einem See in Mecklenburg ist für 16 Millionen Euro zu haben – ein Schnäppchen für Liebhaber. Schloss Klink an der Müritz wurde 1898 von der Adelsfamilie von Schnitzler im Stil französischer Loire-Schlösser erbaut. Ein Nachfahre der Familie war DDR-Propagandist Karl-Eduard von Schnitzler, der sich mit seiner Fernsehsendung „Der schwarze Kanal“ einen zweifelhaften Ruf als „Sudel-Ede“ erwarb. Ob der rote Adelsspross je persönlich am Sitz der Ahnen weilte, ist nicht bekannt. Nach der Vertreibung derer von Schnitzler diente der Bau als Hotel des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes – nur wer gute Beziehungen zu DDR-Bonzen hatte, durfte rein. Nach der Wende versuchten mehrere Investoren, den Prachtbau als Schlosshotel zu vermarkten. Das Corona-Virus mit zweimonatiger Schließung hat die Träume zum Platzen gebracht.