Nordsee:

Watt is dat denn?

Frisch verheiratet und schon im Dreck! Angeführt von einem Brautpaar ist bei der traditionellen Wattolümpiade (ja wirklich mit ü) in Brunsbüttel ein Watt-Polonaise-Weltrekord aufgestellt worden. 206 Teilnehmer marschierten nach Angaben des Rekordinstituts für Deutschland vor den Augen von mehreren Tausend Zuschauern hintereinander weg im Schlick und bildeten ein Herz. 150 Teilnehmer wären für den Rekord nötig gewesen. Ach ja, sportliche Wettkämpfe gab es auch. In eher küstennahen Disziplinen wie Wattfußball, Watthandball oder Schlickschlittenrennen ging es zur Sache. Die Teilnehmer sauten sich bei ihren athletischen Bemühungen vor dem Deich zum Vergnügen der Zuschauer bis zur Unkenntlichkeit ein und sammeln dabei Geld zur Unterstützung von Menschen an der Westküste, die von Krebs betroffen sind. Mehr als eine halbe Million Euro sind in den Jahren seit 2004 für den guten Zweck zusammengekommen, in den vergangenen beiden Jahren musste die Wattolümpiade wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt werden. Der Anziehungskraft des schmutzigen Spektakels für eine saubere Sache tat dies keinen Abbruch: Mehrere tausend Zuschauer verfolgten die Darbietungen der nordischen Kombinierer – vom sicheren Deich aus, manche gedopt mit Küstennebel.