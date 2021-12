„Umweltkatastrophe“:

Maskenmüll

Masken dienen Menschen als wertvoller Schutz in der Pandemie, für Tiere können sie hingegen zur tödlichen Gefahr werden. Forschende der Universität Portsmouth warnen, dass ohne bessere Entsorgung eine Umweltkatastrophe bevorstehe. Die meisten Masken seien aus langlebigem Plastik produziert und könnten sich in der Umwelt Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte halten. So könne Mikroplastik in Erde oder Wasser gelangen und Tiere könnten sich an den Masken verschlucken. Die Wissenschaftler rufen Regierungen zu mehr Aufklärung darüber auf, wie Schutzmasken umweltgerecht entsorgt werden sollten.