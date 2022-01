Des Wort „Mohrekopp“ muss niemand rette. Awwer wie wär’s, un mir retten des Wort „Spaziergang“?

Wann heit iwwer unser Sprooch dischbediert werd, land’t mer ruckzuck beim Mohrekopp un beim Zigeunerschnitzel. Dann kummt en Automatismus zum Draache: Stimmung un Aggressivität schaukeln sich in die Heh, als deed’s um Lewe un Dood gehe. Un ich kapier’s nit. Fer mich gebt’s nit de geringschde Grund, die zwää Werter (un noch e paar annere) im Alldaach zu saache. Un es isch mir uubegreiflich, wann jemand druff besteht, sie zu benutze. Warum? Was werd dodurch besser?

Will saache: Ganz schää viel Leit sinn jederzeit bereit, iwwer de Schokokuss zu dischbediere un iwwer die scharf Sooß un iwwer es N-Wort. Awwer es isch, wie’s aussieht, ganz schää viel Leit vollkommen egal, wann Werter, wu’s werklich wert sinn, dass se erhalte bleiwen, gekapert werren un en iwwle Beig’schmack griechen.

„Spaziergang“ isch so e Wort. Des wollen uns jetzt e paar Proteschtler geche die Corona-Maßnahme maadich mache. Aus emme g’sunde, gemiedliche un erholsame klänne Marsch an de frische Luft werd uff ämol ebbes Bedrohliches, odder saache mer: Es werd, wann mir des zulossen, en bollidisch b’setzte odder gar verbrennte Begriff draus. Wohlgemerkt: Blooß, weil en ganz klänne Dääl vun de Bevelkerung uff die Art sei Uuzufriedenheit zum Ausdruck bringe will, gern ohne Maske. Mein Vorschlaach isch do ganz ääfach: Mir benutzen „Spaziergang“ blooß dann, wann werklich unsern gute, alte Spaziergang gemäänt isch. Un zum uuagemeld’te Proteschtmarsch saache mer ääfach „uuagemeld’ter Proteschtmarsch“. Un schunn isch gut.

Beim Wort „Querdenker“ war’s doch es selwe Spiel. Un die Sprooch-Schlacht hämmer, glaawich, leider verlore. Ich finn querdenke Klasse, weil’s gut isch, wann die eichene Gedanke nit blooß uff de ausgetretene Päddelscher vun anno duwwak rumspazieren. Un was isch bassiert? Des Wort im klare un wohre Sinn isch uns verlore gange, weil’s jetzt fer Leit steht, wu vun Freiheit schwadronieren un määnen, die gebt’s abseits vun Fakte un g’sundem Menscheverstand.

Will saache: Vergesse mer endlich de Mohrekopp – un kämpfe mer endlich fer de Spaziergang! Ich mään jo blooß.