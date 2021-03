E Frooch zum Corona-Mänättschmänt: Isch die Leischdungsgrenz vun de effendliche Verwaltung eichendlich uuverännerlich?

Ich kann alle meechliche Argumente akzeptiere, warum beim Corona-Mänättschmänt ebbes schieflaaft: So e Situation war noch nie do; Mensche machen Fehler; die Laach ännert sich jeden Moment; die Wissenschaft liffert kä endgildiche Wohrete.

Was ich nit akzeptiere kann: Mir scheitern, weil mir die Leischdungsgrenz vun de Verwaltung zum Dogma erheewen.

Derf ich draa erinnre: De Inzidenzwert vun fuffzich, der jetzt so lang unser Lewe bestimmt hot, isch nit vun de Wissenschaft definiert, nit vun de Medizin odder vun de Aazahl an Intensivbette. Der Wert isch seit emme Johr in Beton gemäßelt, weil, wie zum Beischbiel unser Kanzlerin saacht, unser G’sundheitsämter blooß bis zu enre Inzidenz vun 50 die Kontakte noch noochverfolsche kinnen.

Do frooch ich mich doch: Isch so e Leischdungsgrenz eichendlich uuverännerlich?

Velleicht waren die G’sundheitsämter sellemols im Nicht-Pandemiebetrieb eher eig’stellt uff, saache mer, u-uffgereechtes Schaffe. Alla hopp. Wann’s dann awwer knallt un Iwwerstunne un Ongaschemong allää nit langen, dann muss mer denne Ämter helfe un ihne määner Personal zudääle – Kontaktnoochverfolschung scheint mir jetzt kä Raketewissenschaft se sei. An Geld fer die beheerdlich Krisebewälldichung im Pandemie-Kerng’schäft derf’s in Deitschland jedenfalls nit scheitre.

Die Pharmainduschtrie hot kä Johr gebraucht, um e ganzi Serie vun Impfstoffe zu entwickle. Deitschland griecht’s nit uff die Reih, dass noch emme Johr mit Corona die G’sundheitsämter e einheitlichi, brauchbari Softwär hänn. Ich will nit spekuliere, ob des e Mentalitätsproblem isch odder e strukturelles. So odder so derf die Bolledigg des nit ääfach weider als gegewwe hienemme.

Es gebt jetzt Äpps, mit denne mer sich als Gascht im Reschdorang aamelde kann, damit’s bei de neggschde Kneipe-Effnung kä Zettelwertschaft mä braucht. Awwer in viele G’sundheitsämter fehlt, wie mer heert, bis heit die Schnittstell, die mit elektronische Informatione ebbes aafange kann.

Do will mer doch vor lauter Zorn am liebschde glei ganz dehääm bleiwe.

Nit luschdich, ich wääß.

Awwer ich mään jo ach blooß.