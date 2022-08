Bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat Mahmud Abbas, der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, Israels Vorgehen gegen sein Volk als Holocaust bezeichnet und einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Wer ist dieser Mann? Abbas wurde 1935 in Safed geboren, einer Stadt in Galiläa, die seit 1948 zu Israel gehört. Der 13-Jährige floh mit seinen Eltern nach Damaskus. In der syrischen Hauptstadt studierte er Literatur und Recht, später an der Lumumba-Universität in Moskau Israelische Politik. Dort wurde er mit einer Arbeit über „Die Zusammenhänge zwischen Zionismus und Nazismus“ promoviert.

Abbas war ein Vertrauter von Jassir Arafat, des langjährigen Anführers der PLO. Seit dessen Tod 2005 führt er die Autonomiebehörde der Palästinenser in Ramallah. Unbestätigten Berichten zufolge hat Abbas als PLO-Finanzchef vorab vom Attentat auf Israels Olympiasportler 1972 in München gewusst und es bezahlt.