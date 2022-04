Wer saacht, dass mer Mathe blooß in de Schul braucht?

Ich hett do emol e mathematisches Problem.

Zwää Persone leewen in emme Haushalt. In dem Haushalt gebt’s genau ää Kich. Un in dere Kich gebt’s genau ää G’scherrschbielmaschin. Die zwää Persone kochen un essen un benutzen die G’scherrschbielmaschin gemeinsam – also, wann die Person a) nit grad FDH macht. Do esst die Person a) dann liewer glei gar nix un lecht sich um sechse oowends ins Bett. Die Person b) braucht kä FDH se mache. Es Leewe isch uugerecht.

Wu war ich? Die Person a) – die kinnen Se sich vorstelle als en gutaussehende Mann im Alter X. mit enre minimale Tendenz zum Bauchaasatz – benutzt die Kich also genauso wie die Person b) – un die stellen Se sich jetzt am beschde vor als e Fraa, wu ganz fantastisch aussieht.

„Schleim nit rum! Des duud iwwerhaupt nix zu de Sach!“, ruft jemand zwischenei, wu verdächtich klingt wie die Person b).

Jedenfalls. Die Person a) saacht: „Vun de letzschde zeh Mol hab achtmol ich die G’scherrschbielmaschin ausgeraamt.“

Die Person b) saacht: „Achtmol vun de letzschde zeh Mol hab ich die G’scherrschbielmaschin ausgeraamt.“

Ääfachi Rechnung: Weil’s blooß ää G’scherrschbielmaschin gebt un die vun de Person a) un vun de Person b) als gemeinsami G’scherrschbielmaschin genutzt werd, kammer devu ausgehe, dass mit „die letzschde zeh Mol“ alle zwää Persone die selwe letzschde zeh Mol määnen. Un wann dann jedi vun denne zwää Persone die G’scherrschbielmaschin achtmol vun de letzschde zeh Mol ausgeraamt hott, dann isch die besaacht G’scherrspielmaschin im Zeitraum X. zehmol benutzt, awwer sechzehmol ausgeraamt worre. 16-mol!

Verstehen Se mei Problem?

Die Rechnung mit de G’scherrschbielmaschin geht nit uff.

Iwwrichens ach nit die middem Badbutze un nit die middem Staabsauche, awwer des losse mer jetzt emol außer acht, sunnscht werd’s zu kompliziert. Heeheri Mathematik kummt friehschdens neggscht Woch draa. Jedenfalls such ich jetzt nooch enre Leesung fer mei mathematisches Problem. Beziehungsweis: Ich such nooch’m Fehler. Odder noch genauer g’saacht: Ich such e Iwwernachdungsmeechlichkeit fer die neggscht Zeit fer die Person a).

Die Person b) hot’s nämlich nit so mit Mathe, glaawich.

Ich mään jo blooß.