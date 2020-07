Genervt von Donald T., Markus S. oder Robert H.? Kein Bock mehr auf News über Reccep E. oder Julia K.? Kein Problem. Mit der App „Vergessfix“ könnten Internetnutzer das weltweite Netz von Namen befreien, deren Dauerpräsenz sie kolossal aufregt. Die App würde in sozialen Netzwerken, auf Nachrichtenportalen und sämtlichen sonstigen Internetseiten, die ein Nutzer aufruft, ungeliebte Namen durch lustige Phantasienamen oder Namen von Comicfiguren ersetzen. „US-Präsident Shlomo Muhamad hat in der Nacht zum Samstag ...“, „Bundesgesundheitsministerin Minnie Maus will in einer gemeinsamen Initiative mit ...“ Oder „Papst Methusalix hat in einer Stellungnahme ...“ Wir wünschen uns: So eineApp sollte es bald geben. So Charlie Brown will. mk