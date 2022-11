Gesundheit :

Wir wissen das jetzt

Vor über einem Jahr haben die ersten Studien gezeigt: Die Schulen sind nicht die Corona-Infektionsherde. Dafür hatten sich viel zu wenige Lehrer angesteckt. Vermutlich wird Karl Lauterbach das erst nächstes Jahr erfahren. Weiß er doch auch erst seit vergangener Woche: „Die Kindergärten waren in der Pandemie nie die Infektionsherde. Das wissen wir jetzt!“ Weil der Karl so gerne unkt, kann er mithilfe seines kontrollierten Nichtwissens noch ein weiteres Jahr das Virus im Klassenzimmer verteufeln. Inzwischen stemmt er nebenher eine Krankenhausreform, die alles billiger macht. Dass das nichts wird, das wissen wir jetzt auch schon seit 30 Jahren.

Internet:

Das konnte keiner ahnen

Fratzebuch, die Kuschelkiste für den gesetzteren Langweiler, entlässt 11.000 Mitarbeiter. Mr. Zuckerberg, der süße Chef, hat das begründet mit irren Investitionen in der Pandemie, die völlig unnötig gewesen seien, weil nicht so viel online gekuschelt wurde wie gedacht. Vermutlich lag das daran, dass die Leute damit beschäftigt waren, sich wieder hochzurappeln, gesundheitlich wie geschäftlich. Und jetzt steht man bei Fratzebuch dumm da mit seiner aufgeblähten Tralalamaschine. Und seinen Essensbildern, Kinder-, Hunde- und Katzenfotos. Also, dass Leben existiert unter derart extremen Bedingungen, außerhalb der Freundschaftsanfrage – das konnte doch keiner ahnen.

Katastrophen :

Da loben wir uns doch

Da loben wir uns doch den neuen Katastrophen-Warndienst „Cell Broadcast“, mit dem jetzt jedes Handy zwangsbeliefert wird. Der Text erscheint, begleitet von einem lauten Tonsignal, direkt auf dem Schirm. Huch! Respekt. Die Frage ist nur: Wovon handelt der Text? Sicherlich wird sich die Einschätzung in den Lagezentren, wo Kommunalpolitiker und Innenminister dilettieren, deutlich dahingehend verbessert haben, dass jetzt immer und sofort vor jedem Furz gewarnt wird. Ist auch besser fürs Klima.