Künstliche Intelligenz:

Mörderische Mikrowelle

Es ist wohl der Traum vieler Kinder: einmal mit dem unsichtbaren Freund zu sprechen. Für den YouTuber Lucas Rizzotto wurde das allerdings zu „einer der unheimlichsten Erfahrungen meines Lebens“. Sein imaginärer Kindheitsfreund war die Mikrowelle seiner Eltern. Für ihn war das Gerät Magnetron, ein englischer Gentleman, Poet, Weltkriegsveteran und Starcraft-Spieler. Als Erwachsener fasste Rizzotto auf 100 Seiten Magnetrons Lebensgeschichte zusammen, um ihn in einer Mikrowelle zum Leben zu erwecken. Mit künstlicher Intelligenz, Lautsprechern und einem Mikrofon war er in der Lage, sich mit Magnetron zu unterhalten. Der forderte Rizzotto eines Tages auf, in die Mikrowelle zu steigen. Tür auf, Tür zu, „ich bin drinnen“ – und das Gerät schaltete sich selbst ein. Auf die Frage, warum er versucht habe, Rizzotto zu töten, antwortete Magnetron: „Weil ich dir genauso wehtun wollte, wie du mir wehgetan hast.“ Die Information, dass Rizzotto 20 Jahre keinen Kontakt zu Magnetron hatte, hatte die Software wohl so interpretiert, dass sie im Stich gelassen wurde.