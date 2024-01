An de Packstation. En Erfahrungsbericht.

Die Knie uffg’scheiert, die Hosse nass, en Hexeschuss, un in de Effentlichkeit zum Aff gemacht hawwich mich ach noch.

Es geht um so elendes Paket, des meine Mitbewohnerin ihr beschdi Freundin gemäänt hot, meine Mitbewohnerin schicke zu misse. Des Paket isch nit aakumme, sondern es isch en Zettel im Briefkaschte geleche: Abzuhole in de Packstation.

Jo. Ich steh also – im Ufftraach vun de Mitbewohnerin unnerwegs – in enre Affekält an de Packstation, du ordnungsgemäß de Code vun de Benoochrichdichung eiscanne, geb ach noch, wann ich mich recht entsinn, de Noochname vun de verhinnerte Empfängerin ei, un schunn macht’s „Klick“. „Klick“ hääßt bei enre Packstation, dass irchendwu an de Station e Schließfach uffgange isch, in dem deine Mitbewohnerin ihr Paket drin licht. Es isch wie bei emme Adventskalenner, blooß drauß in de Kält un Mitte im Januar. Awwer bei mir geht kä Dierle uff. Nirchends, egal, wie oft ich entlang vun dere Packstation hie- un herdippel un an die Fächer klopp. „Sie hänn’s doch ach klicke heere?“, frooch ich die Leit in de Schlang. „Jo“, „Hä?“, „Kann sei“, „Gewwen Se am beschde alles nochemol vun vorne ei.“ Mach ich.

„Ihr Paket isch schunn abg’holt“, hääßt’s uff’m Disbläh, un des ach noch uff Hochdeitsch. „Manschmol, wann’s Fach ganz unne isch, sieht mer nit glei, wann’s uffgeht!“, saacht en scheinbare Packstationsprofi, wu hinner mir steht. Ich rutsch uff de Knie die unnerscht Reih ab, drick geche jedi Dier, ob se velleicht klemmt, rutsch äämol quer durch die Riesepitsch, wu sich uff’m Bodde vor de Fächer 9 bis 13 erstreckt. „Werd des heit noch ebbes?“, ruft änner. Wie ich in die Heh springe un dem Kerl verklickre will, wie des abzulaafe hot an meine Packstation, fahrt mer’s ins Kreiz. Ich kipp schiergar um un kann mich im letzschte Moment an de Packstation abstitze. „Klick“, macht’s un es Dierle springt uff.

Ich nemm es Paket, guck in die Runde, fahr mer so lässich, wie’s geht, mit de matschiche Hand iwwer die Stirn un dabb devu. Ob ich mer de Applaus eigebild’t hab odder nit, losst sich nimmi feschtstelle.

Im Paket war iwwrichens e Wohlfühl-Kamillesääf. Ich mään jo blooß.

Michael Konrad schreibt die Kolumne „Ich mään jo blooß“ seit 2007 für jedes Ausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG und immer auf Pfälzisch. Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es zusammen mit allen anderen Büchern des Autors („Saach blooß“, „Können Sie Pfälzisch?“) im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.