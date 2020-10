Wie so oft bei Donald Trump weiß man nicht so genau, was nun Sache ist, was wahr ist und was falsch. Der Twitter-Präsident, der vorzugsweise durch Mini-Meldungen in Kurznachrichtendiensten regiert, hat wie jeder Nutzer ein Passwort. Und inzwischen weiß jedes Internet-Kind, dass man dafür nicht den Namen seiner Lieblingskatze, Lieblingsfrau oder Lieblings-Netflixserie nehmen sollte. Zu leicht zu knacken.

Deshalb hat der niederländische Hacker Victor Gevers für Staunen gesorgt, als er in dieser Woche verkündete, Trumps Twitter-Konto geknackt zu haben. Mit nur sechs Versuchen. Das „Sesam öffne Dich“ des Egomanen aus dem Weißen Haus habe gelautet: Maga 2020! Die Abkürzung steht für „Make America Great Again“. Diesen Slogan kennt inzwischen jedes Internet-Kind.

Die Düpierten rufen erregt: Fake News! Twitter beteuert, man habe keinen Beleg dafür, dass sich der hackende Holländer in das Konto des prominenten Kunden habe einloggen können. Und ein Sprecher des Weißen Hauses bezeichnete Gevers’ Erzählungen als „absolut unwahr“. Dagegen steht wiederum die Aussage des Daten-Diebs, er habe Trump auf das Leck aufmerksam machen wollen, wie es guter Brauch in der Hackerszene ist. Wenige Tage später habe sich der Secret Service bei ihm für diesen Hinweis bedankt.

Wie es sich nun auch abgespielt haben mag: Trump gibt keine Ruhe, wie so oft. „Um gehackt zu werden, brauchst du jemanden mit einem IQ von 197 und er muss 15 Prozent deines Passworts wissen. Das passiert nie“, lästerte er öffentlich. Er muss es wissen, schließlich hat er einen Intelligenzquotienten von über 200.

In neun Tagen wählt Amerika, und bis dahin wird noch so manches Twitter-Gewitter über die Nation niedergehen. Zur Abwechslung könnte sich der holländische Hacker ja am Account von „Sleepy Joe“ Biden versuchen, vielleicht hat auch der ein simples 08/15-Passwort. Wir raten mal: Es könnte der Satz sein, den Trump im Jahr 2016 auf mehreren Plattformen benutzte, der ihn in der Öffentlichkeit berühmt gemacht hatte und der nun als Menetekel für seine Zukunft stehen könnte: You’re fired.