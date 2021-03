„Nimm den goldenen Ring von mir, dam-dam, dam-dam“, sang Drafi Deutscher: „Bist du traurig, dann sagt er dir, dam-dam, dam-dam. Marmor, Stein und Eisen bricht ...“ Und so weiter, man kennt das. Ein Trickdieb in Essen nahm die Schnulze sehr wörtlich, als er bei einer 80-jährigen Dame klingelte, sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab und die blinde Seniorin anwies, aus Sicherheitsgründen alle Metallgegenstände abzulegen. Und hast-du-nicht-gesehen war der ruchlose Langfinger verschwunden. Samt Ehering, der ja so vieles mehr ist als ein Schmuckstück. Ein Versprechen, ein Halt, ein Gefühl, ein Kristallisationskeim für Erinnerungen. Hoffentlich fliegt der Schurke bei der nächsten Ringfahndung auf.