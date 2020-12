Dein Freund und Helfer:

Schlaf, mein Prinzchen

Zwei Polizisten haben sich in der Nacht zum Dienstag als Babysitter bewährt. In dem oberfränkischen Dorf Schönwald musste eine Mutter von sechs Kindern mit akuten Beschwerden ein Krankenhaus aufsuchen. Ihr Mann, der in der Nachtschicht arbeitete, hatte aber Angst, seinen Job zu verlieren, wenn er seinen Platz verlassen würde. Also rief er die Einsatzzentrale an. Eine Streife fuhr zur Wohnung und passte, da in der Nacht nichts passierte, auf die sechs Kinder auf, bis der Vater im Morgengrauen heimkehrte. Eine junge Beamtin in Ausbildung, so wird berichtet, habe den Kindern, die sich um die Mutter sorgten, eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Alle seien friedlich eingeschlafen.