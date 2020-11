Punakaiki in Neuseeland:

Licht aus für den Sturmvogel

Wenn die Menschen in Punakaiki im Dunkeln tappen, bedeutet dies einen Lichtblick für den Westlandsturmvogel. Das hört sich seltsam an, verhält sich aber so, denn der kleine Ort auf der Südinsel Neuseelands beherbergt in seiner Nähe den einzigen bekannten Brutplatz dieser bedrohten Seevogelart (Foto: Küken in Erdloch). Vom Schein der Straßenlaternen irritiert, bruchlanden viele Jungvögel, die an Land nur nachts aktiv sind, auf ihren Erkundungsflügen. Um die Anzahl der Absturzopfer zu reduzieren, hat die Gemeinde beschlossen, dass für die restliche Brutzeit bis ins neue Jahr hinein in der Siedlung die Lichter ausgehen. Ganz schön helle, gelle?