Naturschutz to go:

Säen statt kauen

Kaugummi-Automaten kennt jedes Kind. Aber ein Automat, der Blumensamen ausspuckt? Den gibt es jetzt in Bremen. Die Familie Mai hat einen Kaugummi-Automaten umgerüstet. Wer ihn mit 50 Cent füttert, bekommt statt einer zähen Kaumasse nun Kapseln mit Saatgut für Wildblumen. Laut Radio Bremen hat die Familie dafür den Nachbarschaftspreis der Hansestadt in Höhe von 2000 Euro bekommen. Die Aktion ist nicht neu. Seit einigen Jahren sprießen solche Automaten in der ganzen Republik aus dem Boden. Meist umfunktioniert von Leuten, denen das Wohlergehen der Bienen am Herzen liegt. Denn was ein Kaugummi für Kinder, das sind Blühstreifen am Wegesrand für Maja und ihre Freunde.