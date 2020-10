Wunderschön ist es im Nationalpark Berchtesgaden, wo sich der Königsbach durch den dunklen Tann windet, über steinerne Treppen stürzend und verwunschene Becken bildend, bis sich das frische Nass in einem Wasserfall zu Tale ergießt. Hach. Seit jedoch auf Instagram Fotos von Touris auftauchten, die sich dekorativ in den kristallklaren Gumpen suhlten, den türkisfarbenen Königssee im Hintergrund als Panoramabild drapiert, ist es mit der Ruhe vorbei. Horden Selfie-süchtiger Foto-Junkies trampeln mittlerweile Schneisen der Verwüstung in die alpine Flora und vermüllen die Natur, während sie anstehen für die beste Aufnahme. Instakrank – ein Phänomen, unter dem alle Orte leiden, die zur Kulisse selbstverliebter und klickgetriebener Selbstdarsteller-Rotten verkommen sind. Haltet ein!