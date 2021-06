Tierquälerei:

Rehkitz den Mund verklebt

So etwas habe er in fast 45 Berufsjahren noch nie erlebt, sagte Jäger Werner Rieker dem Südwestrundfunk. Eine Frau hatte auf ihrem Gartengrundstück bei Bodelshausen im Kreis Tübingen ein etwa vier Wochen altes Rehkitz gefunden, dessen Schnauze von den Augen bis zur Nase mit Klebeband umwickelt war. Rieker befreite das Tier, versorgte es und ließ es in einem Waldstück frei, wo es nach seiner Mutter fiepte. Als er tags darauf nach dem Kitz schaute, fand er es tot.