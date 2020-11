Die brodelnden Clubs – geschlossen. Die fröhlichen Partys – verboten. Die großen Familienfeiern – abgesagt. Was bleibt einem DJ dann noch?, fragte sich der Düsseldorfer Theo Fitsos bereits im Frühjahr. Er war arbeitslos und am Verzweifeln. Da kam dem 58-Jährigen eine Idee: Bei Beerdigungen erklingt Musik lediglich in der Trauerhalle. Am Grab hingegen ist es totenstill. Warum eigentlich? Fitsos fand einen Bestatter, der mitmachte, legte sich ein Lastenrad für seine technische Ausstattung zu und sodann auf, nämlich die musikalisch letzten Wünsche der Verstorbenen, so ausgefallen sie auch sein sollten. Sein Top-Hit unter den Trauer-Grabplatten: Trude Herrs „Niemals geht man so ganz“.