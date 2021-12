Rapper Logic:

Musikalischer Lebensretter

Musik berührt unsere Seele. Sie macht uns glücklich, kann beruhigen, trösten. Und manchmal rettet Musik sogar Leben. So wie der Song „1-800-273-8255“, den der US-amerikanische Rapper Logic im Jahr 2017 veröffentlichte. Der Titel entspricht der Nummer der Telefonseelsorge in den USA. Nachdem Logic mit seinem Song über einen jungen Mann mit Selbstmordgedanken die Charts stürmte, riefen etwa 10.000 Menschen zusätzlich die Hotline der Suizidprävention an. Zudem nahmen sich im selben Zeitraum laut Wissenschaftlern der Medizinischen Universität Wien weniger Menschen in den USA das Leben. Wir wünschen uns für 2022 einen Hit mit dem Titel „0800-111-0-111“ für Deutschland.