Mittelmeer:

Das Schwert der Kreuzritter

Viele Taucher träumen davon, bei ihren Ausflügen einen spektakulären Fund zu machen. Am vergangenen Wochenende ist das dem Hobbytaucher Shlomi Katzin in einer kleinen Bucht in der Nähe der israelischen Stadt Carmel geglückt. Katzin erspähte am Meeresgrund einen länglichen, dicht mit Seepocken zugewachsenen Gegenstand. Er erwies sich als ein Schwert mit einer ein Meter langen Klinge. Die israelische Altertumsbehörde untersuchte das gute Stück und geht davon aus, dass es die 900 Jahre alte Waffe eines Kreuzritters ist – ganz in der Nähe der Fundstelle liegt auf einer Halbinsel die Kreuzfahrerfestung Atlit. Das eiserne Schwert sei in perfektem Zustand und wunderschön, schwärmen die israelischen Archäologen.