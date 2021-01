Handtasche für Zigarettenstummel:

Ein feiner Zug

Es ist ein Problem für viele Raucher, ebenso ein Ärgernis für viele Spaziergänger, die durch Städte flanieren: weggeworfene Kippen, die das Straßenpflaster verschandeln. Nun könnte das niederländische Start-up Aspakkie die ultimative Lösung gefunden haben, wie die „Welt“ berichtet: ein Mini-Handtäschchen, in dem bis zu 20 Zigarettenstummel Platz finden sollen. Das Modeaccessoire besteht aus Aluminium und PVC, der Glimmstängel-Müll soll sicher und geruchsfrei darin verstaut werden können. Die Handtasche für Nikotinsüchtige gibt es in Schwarz („Blackbelt“) und natürlich in der niederländischen Nationalfarbe Orange („Flying Dutchie“). Mit Sicherheitsnadel oder Kette lässt sich der mobile Aschenbecher an die Klamotten stecken, oder er findet seinen Platz in der Hosentasche. Eine Lösung nach dem letzten Zug – und für die Umwelt und die Nichtraucher ein feiner Zug.