Weltmeisterin der Pendler:

800 Kilometer zur Arbeit

Die Italienerin Giuseppina Giuliano ist wahrscheinlich die Beschäftigte mit der längsten Anfahrt zu ihrer Arbeit. Sie wohnt in Neapel und ist bei einer Kunstschule in Mailand angestellt. Die Distanz zwischen beiden Städten beträgt rund 800 Kilometer. Wie mehrere Medien berichteten, fährt sie täglich mit dem Zug, weil sie sich in der pulsierenden Wirtschaftsmetropole keine Wohnung leisten kann – die Mieten sind zu hoch. Giuseppina verdient 1165 Euro, eine Zweizimmerwohnung in Mailand kann bis zu 1800 Euro kosten. Also lebt die 29-Jährige weiter bei den Eltern in Neapel. Jeden Morgen steht sie um halb vier auf, um den Zug zu erwischen, der sie in vier Stunden und 20 Minuten nach Mailand bringt. Abends fährt sie die 800 Kilometer wieder zurück, kommt um 23 Uhr wieder im Bahnhof von Neapel (unser Foto) an. Wenigstens spart sie etwas Geld. Das Monatsticket kostet nur 400 Euro.