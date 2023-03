Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dialekt-Kolumne: Was muss in de Zeidung stehe? Die Dannde Liesel hot do e Idee.

„Mach e Meinungsumfrooch!“, saacht die Dannde Liesel un reckt es Kinn an die Deck, was ihr Aaordnung unnerstreiche soll.

„Ich habb genuuch iwwer die Bundesdaachswahl g’schriwwe“,