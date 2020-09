Eichhörnchen müsste man sein und dann vor so einer Auswahl stehen. Michael Dutkos „The Nutty Bar“ – was sich je nachdem als „ge-nussreich“ oder „abgedreht“ übersetzen lässt – ist kein herkömmliches Futterhäuschen, es ist ein Supermarkt. Sieben Sorten Knackiges sind im Angebot: Cashewkerne, Erdnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne, Walnuss, Pekannuss und Pistazie. Der 35-jährige Schreiner aus Hilliard im US-Staat Ohio baute die Nussmischung mal schnell, um die Eichhörnchen in Nachbars Garten zu beschäftigen. Kaum hing das Ding, rannten ihm nicht nur die putzigen Nager die Bude ein, sondern auch jede Menge Leute, die ebenfalls so einen Körnerkasten aufstellen wollten. Ebenso als Snack-Sortiment für den Heimkinoabend verwend-bar. Bei Etsy für rund 155 Euro (plus Versand).