Überdrüssig:

Lockdown X

Au, Hamsterbacke! Die Deutschen scheinen die ganze Corona-Sache nicht mehr richtig ernst zu nehmen. Wie das Statistische Bundesamt meldet, wird hierzulande inzwischen deutlich weniger Klopapier gehamstert. Zuletzt wurden 65 Prozent weniger Rollen verkauft als im Vorjahreszeitraum! Wenn diese Horrorzahlen nicht der endgültige Beweis dafür sind, dass wirklich niemand mehr an die zweite Welle glaubt, mit der Virologen so gerne drohen. Experten schätzen, dass die Vorräte der Deutschen an dem supersoften Zellstoff Ende 2025 zur Neige gehen könnten. Dann startet wahrscheinlich gerade Lockdown Nummer zehn.

Überfordert:

Risiko Homeschooling

Puh, vorerst scheinen die Intensivbetten in Deutschland zu reichen. Schaut man sich in seinem Umfeld um, liegt allerdings die Vermutung nahe, dass bald die Plätze in psychiatrischen Fachkliniken knapp werden. Zu den Risikogruppen zählen Eltern mit Schulkindern sowie die Kinder selbst, die seit Wochen diese Dilettanten ertragen müssen, die früher immer dachten, sie wüssten es besser als die Lehrer. Noch können Experten nicht abschätzen, was mehr Opfer fordern wird: Homeschooling oder Corona.

Überfällig:

Die Seuche

O weh, was war das für ein Jammern und Schluchzen diese Woche, als das Oktoberfest abgesagt wurde. 2020 ohne eine Maß für elf Euro, ohne Discounter-Dirndl und ohne Tausende kotzende Wiesn-Besucher. Was sagt es eigentlich über uns aus, dass wir diese Seuche so viele Jahre lang ertragen haben?